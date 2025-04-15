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Дженнифер Энистон восхитила поклонников идеальной фигурой в спортивном луке

Дженнифер Энистон восхитила поклонников идеальной фигурой в спортивном луке
Дженнифер Энистон
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Актриса ведёт активный образ жизни. Регулярные тренировки в зале — обычное дело для Дженнифер Энистон. Звезда сериала «Друзья» упорно работает над собой, а своими спортивными достижениями делится в социальных сетях.

В этот раз Энистон выложила кадры, сделанные во время занятия фитнесом. Актриса надела на тренировку леггинсы и облегающий топ. Образ отлично подчеркнул и без того идеальную фигуру звезды.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото: Из личного архива Дженнифер Энистон

Поклонники отметили, что с годами Дженнифер выглядит всё лучше, будто бы не зная, что такое возраст. «Красотка», «Как в 56 лет иметь такую талию?», «Каждый раз восхищаюсь её упорством и силой воли. Такая фигура требует множества вложений», — говорят подписчики в соцсетях Энистон.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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