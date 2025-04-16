Девушка-дворник из Таиланда стала моделью благодаря российскому уличному фотографу

Жизнь матери-одиночки изменилась благодаря одному ролику. Месяц назад российский уличный фотограф Семён Резчиков сфотографировал на одной из улиц Бангкока девушку-дворника. Через некоторое время 28-летнюю Мин Сомбунсате разыскал известный визажист Чатча Пеанфапичарт и предложил ей измениться до неузнаваемости.

Мастер опубликовал ролик с преображением Мин в соцсетях. После этого с Сомбунсате связались представители бренда косметики, занимающегося производством продуктов для бровей, и предложили стать их лицом.

Мин Сомбунсате Фото: Кадр из видео @Chatchai Peanfapichart

Девушка подписала контракт с компанией и параллельно получила ещё несколько предложений о сотрудничестве. Мин призналась, что не ожидала такого внимания к своей персоне, однако она счастлива, что избавилась от необходимости мести улицы.

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