В центре беговой весны: в Москве пройдут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

Встречаем выходные, полные дружбы и бега! 19 и 20 апреля в парке «Битцевский лес» пройдут традиционные кроссы от команды Бегового сообщества — «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Участники смогут пробежать 2 км вместе со своими питомцами, попробовать себя в классическом кроссе на дистанциях от 2 до 8 км и разделить эмоции с друзьями в смешанной эстафете 4×1 км.

19 апреля пройдёт кросс «Быстрый пёс». Пушистые бегуны в команде с хозяевами преодолеют 2 км по грунтовым дорожкам. На финише всех четвероногих будет ждать медаль, а победителей и их хозяев — денежные вознаграждения и кубки.

Перед дружба-кроссом пройдёт IV этап Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС) сезона-2024/2025. Женщины преодолеют 4 км, мужчины — 6 км, затем состоится смешанная эстафета 4×1 км. Победителей всего сезона определят в мае — после заключительного, пятого этапа соревнований.

Фото: Беговое сообщество

Завершит спортивные выходные кросс «Лисья гора». Для любителей бодрящего весеннего ветра и бега по грунтовым тропинкам этот кросс станет одним из самых интересных и непредсказуемых стартов. Соревнования пройдут 20 апреля в соответствии с мировыми стандартами проведения кроссов.

Все участники на финише по традиции получат значки с символикой кросса. Победители и призёры в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин будут награждены денежными призами, кубками и подарками. Такие же трофеи получат три команды, которые первыми пересекут финишную черту в эстафете.

Присоединиться к забегу ещё можно — дополнительная регистрация для возрастных категорий женщины 18-19, мужчины 18-19, женщины 20-22 и 23-34, мужчины 20-22 и 23-34 будет открыта в дни выдачи стартовых пакетов.

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