В ОАЭ произошёл разлив нефти. Из-за инцидента закрыли несколько пляжей

На очистку территории уйдёт минимум несколько дней. Отдыхающие в ОАЭ пожаловались на разлив нефти, который произошёл прямо на территории нескольких отелей в Фуджейре. Из-за инцидента власти закрыли пляжи.

Сообщается, что нефтяные пятна обнаружили на территории около отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. По словам отдыхающих в ОАЭ россиян, в результате ЧП едкий запах чувствуется даже в 5 км от Оманского залива.

Разумеется, купаться в загрязнённой воде нельзя. Эксперт Российского союза туроператоров Любовь Воронина рассказала, что на этом фоне многие наши соотечественники досрочно прерывают отдых в Эмиратах или перебираются в Дубай.

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