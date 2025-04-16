19 апреля в Подмосковье пройдёт «Гонка героев»

В масштабном забеге с препятствиями примут участие 2700 человек.19 апреля на подмосковном полигоне Алабино пройдёт первая в сезоне-2025 «Гонка героев».

Участникам предстоит преодолеть 8-километровую трассу с 30 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость. Трасса включает в себя традиционные рукоходы, требующие прохождения за счёт силы рук, заборы, перенос цепей и прочие испытания.

Поучаствовать в Гонке может любой желающий старше 18 лет индивидуально, в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Программа:

8:30 – Начало работы фан-зоны

9:40 – Официальная церемония открытия

9:50 (предварительно) – Пресс-подход

10:00 – Массовый старт

10:40 – Корпоративный старт

14:00 – Командный старт

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