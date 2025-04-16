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19 апреля в Подмосковье пройдёт «Гонка героев»

19 апреля в Подмосковье пройдёт «Гонка героев»
«Гонка героев»
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В масштабном забеге с препятствиями примут участие 2700 человек.19 апреля на подмосковном полигоне Алабино пройдёт первая в сезоне-2025 «Гонка героев».

Участникам предстоит преодолеть 8-километровую трассу с 30 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость. Трасса включает в себя традиционные рукоходы, требующие прохождения за счёт силы рук, заборы, перенос цепей и прочие испытания.

Поучаствовать в Гонке может любой желающий старше 18 лет индивидуально, в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Программа:

  • 8:30 – Начало работы фан-зоны
  • 9:40 – Официальная церемония открытия
  • 9:50 (предварительно) – Пресс-подход
  • 10:00 – Массовый старт
  • 10:40 – Корпоративный старт
  • 14:00 – Командный старт

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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