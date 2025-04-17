Синоптик Вильфанд прогнозирует особенно жаркий год на планете

Нынешний год может стать одним из трёх самых тёплых в мире за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тем не менее такая ситуация не гарантирует аномально высоких летних температур в отдельных регионах, в том числе в России, отмечает эксперт. Роман Вильфанд уточнил, что высокие показатели температуры касаются средних значений по всей планете, а локальное распределение тепла зависит от множества факторов и климатических особенностей регионов.

Также специалист опроверг миф о взаимосвязи зимнего и летнего температурных режимов, отметив отсутствие устойчивой зависимости между температурой сезонов.

На таком бытовом уровне все твёрдо знают, что после суровой зимы очень жаркое лето, после жаркого лета — очень холодная зима, а если зима так себе, то и лето так себе, но статистический анализ, который многократно проводился метеорологами, совершенно не подтверждает этого.

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