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Россиян ждут две рекордно короткие рабочие недели в мае

Россиян ждут две рекордно короткие рабочие недели в мае
Россиян ждут две рекордно короткие рабочие недели
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На майских праздниках в 2025 году россиян ждут сразу два блока выходных. Об этом свидетельствует производственный календарь, опубликованный на сайте Госдумы.

Первая серия праздничных дней начнётся с трёхдневной рабочей недели, которая завершится 30 апреля. Продолжительность работы в предпраздничный день будет сокращена на один час. Затем россиян ожидают четырёхдневные выходные с 1 по 4 мая включительно.

После мини-каникул россияне выйдут на работу, но ненадолго. Через три дня вновь ожидаются выходные: будем отдыхать с 8 по 11 мая.

Всего в мае будет 18 рабочих и 13 выходных дней. Следующие продолжительные выходные ждут россиян в первый месяц лета: с 12 по 15 июня.

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