Учёные выяснили, кто добрее: богатые или бедные. Ответ вас удивит

Общепринятое представление о том, что бедные люди являются самыми добродушными и отзывчивыми членами общества, оказалось неверным. Оказывается, богатые чаще проявляют доброту и желание помогать другим, правда, разрыв между двумя группами невелик.

Международная команда учёных из Нидерландов, Китая и Германии провела крупнейший метаанализ, объединив результаты 471 независимого исследования, проведённых с 1968 года по настоящее время. Всего в анализе приняли участие более 2,3 млн человек из 60 стран мира, включая Россию, США, Китай, Японию и европейские государства.

Среди исследуемых характеристик были учтены социальный статус (уровень дохода и образования), а также степень просоциального поведения, выраженного в готовности оказать помощь, поделиться ресурсами, заниматься волонтёрством, заботиться о близких и проявлять заботу о животных.

Анализ подтвердил ранее выдвинутую гипотезу, согласно которой представители высших слоёв общества ведут себя более альтруистично, чем представители низших слоёв. Причина этого проста: богатые имеют финансовую свободу совершать благодеяния, в то время как бедные испытывают нехватку ресурсов и вынуждены экономить буквально на всём.

Тем не менее сами авторы исследования признали, что различия между богатыми и бедными незначительны и едва ощутимы на практике. Наиболее сильное стремление проявить свою щедрость отмечается у обеспеченных людей, когда их добрые поступки становятся известны общественности.

Выводы исследования опубликованы в журнале Psychological Bulletin.

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