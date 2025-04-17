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Названы 5 самых популярных среди россиян стран для отдыха на майских праздниках

Названы 5 самых популярных среди россиян стран для отдыха на майских праздниках
ТОП-5 стран для путешествия на майские
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Около 900 тыс. наших соотечественников отправятся за границу на длинные выходные. В Ассоциации туроператоров России рассказали, какие локации для зарубежного отдыха путешественники выбирают чаще всего. Лидирующие позиции заняли пляжные направления.

ТОП-5 самых популярных стран для путешествия на майских праздниках

  1. Турция.
  2. Египет.
  3. ОАЭ.
  4. Таиланд.
  5. Вьетнам.

По словам экспертов АТОР, на выбор направлений в основном влияет расширение полётных программ, укрепление курса рубля, а также более длительная продолжительность праздничных выходных в мае.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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