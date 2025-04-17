Принцы Уильям и Джордж эмоционально поддержали любимую футбольную команду на матче

Отец и сын давно болеют за «Астон Виллу». Принц Уильям вместе с сыном Джорджем побывали на матче любимой команды с «ПСЖ», который состоялся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. «Астон Вилла» победила со счётом 3:2.

На протяжении всей игры отец и сын, которые, к слову, как и полагается настоящим болельщикам, пришли на стадион в фирменных шарфах, не сводили глаз с поля. Уильям и Джордж бурно обсуждали происходящее, размахивали руками и кричали в поддержку команды.

Принцы Уильям и Джордж Jean Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Принц Уэльсский ещё со времён студенчества болеет за «Астон Виллу». Джордж чуть ли не с пелёнок вместе с ним смотрит каждый матч команды. Отец и сын стараются не пропускать ни одной игры, а после финального свистка отправляются в раздевалку, чтобы лично пожать руки игрокам.

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