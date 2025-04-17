На Пхукете из-за ливней подтоплены дома и дороги. Отмечаются перебои с электричеством

Локальные наводнения произошли во всех трёх округах острова. Всего за одну ночь на Пхукете выпала четверть всех предыдущих осадков 2025 года. Власти острова заранее привели в повышенную готовность профильные службы, однако справиться с последствиями непогоды полностью не удалось.

Сообщается, что в период с 19:00 15 апреля по 7:00 16 апреля выпал 61 мм осадков — это почти половина от того, что Пхукет получил за последние несколько недель. При этом дождь продолжает идти, из-за чего усложняется работа оперативных служб.

Из-за ливней во всех частях острова подтоплены жилые дома и дороги, а в некоторых случаях нарушено электроснабжение. Власти оказывают помощь пострадавшим и готовятся в новым ударам стихии. Ожидается, что в ближайшие дни на Пхукете будет сохраняться дождливая погода, а порывы ветра составят до 15-30 км/ч.

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