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Рэйф Файнс произвёл фурор, показав стальные мускулы на тренировке

Рэйф Файнс произвёл фурор, показав стальные мускулы на тренировке
Рэйф Файнс
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Актёр приятно удивил поклонников. Рэйфу Файнсу 62 года, однако он по-прежнему регулярно тренируется в спортивном зале и поддерживает подтянутую форму. Несмотря на то что эти факты хорошо известны публике, новая фотография с артистом произвела настоящий фурор.

Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Фото: Из личного архива Рэйфа Файнса

Рэйф позировал перед камерой во время тренировки. Он предстал перед объективом без футболки, продемонстрировав стальные мускулы. В комментариях под снимком тут же собралась толпа восхищающихся.

«Вот это да! Я не думал, что он настолько крутой чувак», «Ничего себе у него пресс», «Машина», «Легенда, которая с годами становится только круче», «Мощно, что ещё сказать», — пишут пользователи Сети.

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