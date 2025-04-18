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Синоптик Тишковец: в Москве ожидается самая тёплая в истории наблюдений Пасха

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается самая тёплая в истории наблюдений Пасха
В Москве ожидается самая тёплая Пасха
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Предстоящие выходные дни порадуют жителей столицы аномальными температурами воздуха: ожидается по-июльски жаркая Пасха. Как сообщил Евгения Тишковца, главный синоптик центра погоды «Фобос», 20 апреля станет рекордсменом по показателям тепла за весь период метеорологических наблюдений Москвы.

В выходные распогодится, и по климату наступит июль.

По прогнозам метеорологов, в ближайшую субботу и воскресенье температура воздуха днём поднимется до аномальных +21…26 градусов. По словам синоптика, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.

Воскресенье Христово будет самым тёплым в истории регулярных метеоизмерений!
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