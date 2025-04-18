В России ограничили скорость прокатных электросамокатов

Крупнейшие операторы кикшеринга в России ввели ограничение скорости для прокатных электросамокатов до 20 км/ч. Об этом сообщается в совместном заявлении компаний.

С 17 апреля 2025 скорость для средств индивидуальной мобильности (СИМ) снижена на 20%, чем максимальная разрешённая скорость СИМ по ПДД. Как поясняют операторы, мера направлена на сокращение числа аварийных ситуаций, вызванных резкими маневрами пользователей на тротуарах.

По статистике, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч. Однако менее 1% позволяют себе более высокий скоростной режим.

Май — самый активный весенний месяц по количеству поездок и притоку в сервисы новичков. Операторы снижают скорость, чтобы оценить, как это повлияет на комфорт всех участников движения на тротуарах.

Читайте также: Травматолог рассказал о частой ошибке при помощи сбитому самокатом человеку

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.