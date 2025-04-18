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Раскрыты лайфхаки, которые помогут избавиться от пятен пота на одежде

Раскрыты лайфхаки, которые помогут избавиться от пятен пота на одежде
Как избавиться от пятен из-за дезодоранта
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Спасти любимые вещи от загрязнений возможно. Создатель одной из известных марок дезодорантов Оуэн Махон поделился лайфхаками, которые помогут избавиться от пятен пота на одежде. По его словам, благодаря простым методам удастся очистить как цветные, так и белые вещи.

Чтобы удалить пятна на цветной ткани, эксперт посоветовал использовать обыкновенные носки или колготки. Махон заверил, что достаточно просто потереть ими свежее пятно, чтобы оно полностью исчезло.

А вот спасти белые вещи можно с помощью раствора, состоящего из воды и лимонного сока. Ещё один вариант — смешать воду с содой в пропорции 3:1. Получившиеся средства необходимо нанести на загрязнения перед стиркой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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