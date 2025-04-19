Мальчики-подростки в США массово худеют, чтобы быть похожими на Тимоти Шаламе

Фигура актёра становится новым эталоном. Мальчики-подростки в США и других странах Запада начали массово худеть, чтобы быть похожими на Тимоти Шаламе. Родители бьют тревогу, ведь их дети не едят сутками ради тела мечты.

Кейси, чей сын Итан увлёкся похудением, рассказала, что в последнее время он слишком часто смотрит фильмы с участием актёра. Итан и его друзья ведут подсчёт калорий в специальных приложениях, отказываются от любимых сладостей и ежедневно измеряют обхват талии.

Тимоти Шаламе Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Демпси Боббит, студентка колледжа в штате Нью-Джерси, поделилась, что сейчас Тимоти — пример для подражания для всех её сверстников. По словам девушки, маскулинность уже не в моде.

Мои школьные подруги говорят, что им нравятся очень худые парни. В результате каждый мальчик, которого я знаю, действительно очень категорично относится к питанию. Они пытаются стать стройнее, поэтому едят брокколи, рис и курицу, — отметила Демпси.

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