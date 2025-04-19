Диетолог рассказала, как правильно есть пасхальные яйца

Чрезмерное употребление яиц в праздник Пасхи может негативно сказаться на организме. Об этом предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт напоминает, что яйца, хоть и богаты полезными элементами, тяжело воспринимаются желудком, особенно если речь идёт о большом употреблении желтков. Белок полезен и легко усваивается организмом, тогда как желток богат холестерином и жирами, которые создают дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение белку, особенно людям, недавно вышедшим из Великого поста.

Также следует осторожно относиться к другому популярному блюду — пасхе и куличам. Поскольку организм после длительного периода ограничения нуждается в адаптации, врач советует дополнить праздничное меню свежими овощами, зеленью и фруктами.

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