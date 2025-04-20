Шоу «Титаны», 2-й сезон, 13-я серия: во сколько начинается, что ждёт участников

В прошлом выпуске из борьбы выбыли 11 атлетов. В воскресенье, 20 апреля, ТНТ покажет 13-ю серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект подготовил для участников проекта новое испытание — оно обещает быть ещё сложнее и серьёзнее.

Напомним, по итогам прошлого выпуска проект покинули 10 спортсменов. Давит Чакветадзе, Регина Мухаметшина, Альбина Мухаметшина, Александр Лесной, Тагар Намсараев, Илья Ермаков, Алексей Олейник, Джамал Атаев, Владлена Бобровникова и Анатолий Надратовский показали худший результат в испытании «Парный воркаут». Кроме того, Никита Нагорный вышел из борьбы из-за травмы.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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