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Белла Хадид показала идеальную фигуру в бикини

Белла Хадид показала идеальную фигуру в бикини
Белла Хадид
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Модель отдыхает в перерывах между съёмками сериала «Красота». Сейчас у Беллы Хадид загруженный график, однако она успевает уделять время себе. Манекенщица поделилась новыми кадрами, для которых позировала в бикини.

На днях в Сети активно обсуждали, как Хадид сильно похудела за последнее время. Поклонники модели опасаются, что она слишком увлеклась диетами. Впрочем, глядя на фотографии Беллы в купальнике, замечаешь лишь то, что она по-прежнему в идеальной форме.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Из личного архива Беллы Хадид

Несколько лет назад у звезды подиумов обнаружили волчанку. Из-за этого ей пришлось приостановить карьеру и заняться здоровьем. Белла рассказывала, что болезнь оказала влияние на её фигуру. Модели понадобилось время, чтобы прийти в себя и вернуться к привычному режиму.

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