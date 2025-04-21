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Шоу Титаны 2 сезон 13 серия: кто ушел, обзор, испытания, результаты 13 выпуска

Кто выбыл в 13-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
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Проект покинули 6 атлетов. В начале 13 выпуска в шоу «Титаны» вернулся ранее выбывший Анатолий Надратовский. В новой серии искусственный интеллект предложил спортсменам попробовать себя в задании «Силовое восхождение».

Задачей участников было без помощи рук вскарабкаться как можно выше по гигантской подвесной лестнице. Каждая пройденная ступень приносит балл, а касание к перилам — отнимает. По итогам испытания выполнять задание на вылет отправились 24 атлета.

Участники разделились на пары и перетягивали канат в пятиминутном и трёхминутном раундах. Слабейшими в этот раз оказались Николай Коваленко, Анна Кикина и Антон Филиппов, Сергей Калинин, Владислав Аксенчик и Виктор Лакис. Они вышли из игры.

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