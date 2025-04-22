В Пекине состоялся первый в мире полумарафон с участием гуманоидов

В забеге принимали участие настоящие роботы. В Пекине прошёл первый в мире полумарафон, на старт которого вышли не только люди, но ещё и человекоподобные роботы. В забеге на 21-километровой дистанции принял участие 21 гуманоид, а также 12 тысяч людей.

Победителем полумарафона стал мужчина, преодолевший дистанцию за 1 час 2 минуты. А вот из числа роботов первым финишировал Тяньгун Ультра. Он показал результат — 2 часа 40 минут. На протяжении всего забега гуманоида сопровождали инженеры, которые следили за работой его функций.

Результаты остальных роботов оказались ещё более слабыми. Все машины, принимавшие участие в полумарафоне, произведены китайскими компаниями. Обязательным условием для гуманоидов было наличие только двух ног.

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