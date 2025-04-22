Ксения Шойгу открыла сезон «Гонки Героев» 2025

19 апреля на подмосковном полигоне Алабино состоялась первая классическая «Гонка Героев» спортивного сезона-2025. На старт легендарного забега с препятствиями вышло рекордное для открытия сезона количество участников — 2850 человек.

«Очень круто, что в этом году мы начинаем сезон с рекордов. И это не только про количество участников, но и про команду: сегодня работают 155 инструкторов и более 120 волонтёров. Приятно осознавать, что за 12 лет «Гонка Героев» так сильно выросла и приобрела по-настоящему всенародную любовь. Каждый участник гонки — уже победитель, ведь попадание в условия, абсолютно несвойственные для реальной жизни — это уже большая победа над собой», — отметила руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

Участники вышли на восьмикилометровую трассу с 30 испытаниями на силу, ловкость и выносливость. Они преодолевали многочисленные рукоходы, переносы грузов, вертикальные заборы, рвы и преграды из воды и грязи. Тёплая весенняя погода позволила задействовать и водные препятствия, например, «прыжок в бездну» (прыжок в воду с пятиметровой вышки). Финальным испытанием стало восхождение по канату на восьмиметровый «Эверест» — традиционно, это самое главное и сложное испытание, завершающее каждую «Гонку Героев».

Фото: Лига Героев

Старт проходил в индивидуальном и командном форматах. Отдельно состоялся забег корпоративных команд из 94 крупнейших компаний России. Некоторые участники подошли креативно: гонку преодолела команда 30 невест в свадебных платьях, которые искали мужей.

Кроме того, организаторы подготовили насыщенную программу: различные спортивные активности от игры в волейбол до тенниса, конкурсы и розыгрыши от партнёров, челленджи на OCR-площадке, полевую кухню и даже баню на колёсах с парениями.

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