Беговые выходные: в Москве прошли кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

Праздник бега, дружбы и весны: 19 и 20 апреля в парке «Битцевский лес» состоялись традиционные кроссы от команды Бегового сообщества — «Быстрый пёс» и «Лисья гора», а также IV этап Студенческого кубка БС. За два дня участниками соревнований стали более 1 600 человек.

Первыми в субботу, 19 апреля, проверили свои силы участники СКБС: женщины преодолели 4 км, а мужчины — 6 км. Помимо этого, команды испытали себя в смешанной эстафете 4×1 км.

Победителем четвёртого этапа СКБС стала команда РУС «ГЦОЛИФК» с 4319 баллами. Серебро получила команда МГУ имени М. В. Ломоносова — в её копилке 3994 балла. Третье место заняли НИУ ВШЭ с 3593 баллами.

По результатам прошедших этапов лидирует МГУ имени М. В. Ломоносова, но итоги подводить пока рано: впереди у студентов ещё один этап. Он пройдёт 24 мая на стадионе Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники».

Чуть позже в субботу на старт вышли пушистые бегуны вместе со своими хозяевами — участники дружба-кросса «Быстрый пёс». Они преодолели 2 км. Все хвостатые финишёры получили медалями — как настоящие атлеты, а победители и призёры — кубки.

Фото: Беговое сообщество

Победители кросса «Быстрый пёс»

Мужчины:

первое место — Алексей Володин и Бруно, 6 минут 1 секунда;

второе место — Александр Демин и Челси, 6 минут 27 секунд;

третье место — Александр Панжинский и Хеппи, 6 минут 28 секунд.

Женщины:

первое место — Маргарита Мигранова и Руанда, 6 минут 36 секунд;

второе место — Полина Белова и Ёлка, 6 минут 48 секунд;

третье место — Ирина Астор и Тея, 8 минут 4 секунды.

На следующий день, 20 апреля, на старт вышли любители беговой классики — участники кросса «Лисья гора». Спортсмены провели насыщенный выходной в кругу беговых друзей и испытали свои силы на дистанциях от 2 до 8 км, а также в смешанной эстафете 4×1 км.

Победители кросса «Лисья гора»:

девушки 18–19 лет (2 км) — Полина Белова, 8 минут 10 секунд;

юноши 18–19 лет (4 км) — Дмитрий Белоусов, 13 минут 30 секунд;

женщины 20–22 года (6 км) — Екатерина Шабунина, 23 минут 34 секунды;

женщины 23–34 года (6 км) — Дарья Шабунина, 22 минут 48 секунд;

мужчины 20–22 года (8 км) — Дмитрий Калинин, 31 минут 45 секунд;

мужчины 23–34 года (8 км) — Артём Цибак, 27 минут 27 секунд;

женщины 35 лет и старше (4 км) — Юлия Конякина, 14 минут 53 секунды;

мужчины 35 лет и старше (6 км) — Александр Орлов, 21 минут 37 секунд.

В смешанной эстафете победителем стала команда «Беговой Университет»: спортсмены преодолели дистанцию за 12 минут 31 секунду. Второе место заняла команда «Альфа-Банк. Умные, свободные и быстрые» с результатом 14 минут 4 секунды. Бронзовым призёром стала команда IzMyLong.Club, её время — 14 минут 26 секунд.

По традиции на финише все участники соревнований получили значки с символикой кросса. Победители и призёры в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин, а также три первые команды в эстафете были награждены денежными призами, кубками и подарками от партнёров.

Следующий старт Бегового сообщества — Московский полумарафон — пройдёт уже через неделю, 26 и 27 апреля.

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