«Вся эта гадость вышла из моего организма»: Эминем отпраздновал 18 лет трезвости

Рэпер ведёт здоровый образ жизни. 20 апреля 2008 года Эминем принял для себя важное решение и полностью отказался от алкоголя и наркотиков. Путь к чистоте для музыканта был не из лёгких, однако вот уже 18 лет он трезв.

Я помню, когда впервые протрезвел и вся эта гадость вышла из моего организма. Я был безумно счастлив, и всё стало для меня чертовски новым, — поделился артист воспоминаниями о начале своего пути в соцсетях.

Эминем рассказал, что в своё время по причине тяжёлой зависимости страдал из-за проблем со здоровьем. В их числе был лишний вес. Рэпер весил больше 100 кг из-за того, что постоянно заедал проблемы и бесконтрольно принимал различные препараты.

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