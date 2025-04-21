Синоптик Тишковец предупредил москвичей о похолодании, аномальных ливнях и снеге

Москву ждёт суровый конец апреля. Прогнозируется резкое изменение погодных условий в ближайшие дни, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 21 апреля, москвичи наслаждаются комфортной летней погодой с температурой до +23…+26 градусов. Однако уже со вторника погода начнёт ухудшаться — пройдут дожди, возможны кратковременные ливни и грозы. Тем не менее будет тепло: по данным Гидрометцентра, воздух прогреется до +22.+24 градусов.

Летняя погода ожидается и в среду, 23 апреля — столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов. К четвергу столичный регион накроет холодный фронт, принесённый Атлантическим циклоном, предупреждает Тишковец.

24 апреля синоптики прогнозируют +17…+19 градусов днём, а уже к выходным температура днём опустится до +5…+10 градусов, а ночью может похолодать до 0 градусов. Возможны ливневые дожди интенсивностью до 32 мм (86% от месячной нормы), а также мокрый снег.

Евгений Тишковец уточнил, что такая погода ожидается и в воскресенье, 27 апреля. В Подмосковье не исключены заморозки до -1 градуса.

Май примет прохладную эстафету, — отметил эксперт.

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