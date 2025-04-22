Очень странные брюки стали трендом после фестиваля Коачелла

Звёзды задают новую моду. После фестиваля Коачелла, который прошёл в Калифорнии, инфлюенсеры начали массово повторять луки посетивших его знаменитостей. В этом году многие певицы, модели и актрисы пришли на фестиваль в необычных штанах.

Речь идёт о брюках в ковбойском стиле с максимально большими вырезами. Иногда они прошиваются шнурами, но чаще всего просто болтаются. В некоторых случаях модели предусматривают наличие только одной штанины.

В луках с подобными брюками на Коачелле засветились Карди Би, Маура Хиггинс, блогерша Аликс Эрл и другие. Суть тренда заключается в том, чтобы нижняя часть образа была максимально нестандартной и открытой. Сочетать такие штаны можно с классическим верхом. Например, с простой белой футболкой или рубашкой.

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