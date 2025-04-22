Доктор назвал самую опасную еду для печени. И это не алкоголь

Этот продукт вредит органу больше, чем спиртное. Об этом предупреждает врач, специалист в области оздоровления и интервального голодания Эрик Берг.

По словам эксперта, самым худшим для печени продуктом является кукурузное масло. В нём содержится большое количество омега-6 жирных кислот, которые увеличивают воспалительные процессы в организме, повреждая сосуды и кишечник.

Эрик Берг подчёркивает, что, несмотря на ряд положительных свойств кукурузного масла (высокое содержание витамина E и фитостеролов), его чрезмерное потребление увеличивает риск повреждения клеток печени и развития фиброза.

Одним из ключевых аргументов врача является тот факт, что современная пищевая промышленность производит кукурузное масло из сырья, подверженного значительным уровням генетической модификации, остатков пестицидов и примесей нефтепродуктов при обработке зерна. Следы таких добавок присутствуют в конечных продуктах, и их длительное потребление оказывает отрицательное воздействие на здоровье печени.

Доктор также отметил, что кукурузное масло присутствует во многих продуктах питания, в том числе в готовых соусах, чипсах, хлебобулочных изделиях и различных полуфабрикатах.

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