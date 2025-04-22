В Роспотребнадзоре назвали регионы с большим количеством обращений по укусам клещей

С начала сезона в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным управления, чаще всего случаи присасывания членистоногих фиксировались в следующих регионах:

Кемеровская область;

Свердловская область;

Челябинская область;

Тюменская область;

Иркутская область;

Ростовская область;

Краснодарский край;

Красноярский край.

Чтобы минимизировать риск распространения инфекций, передающихся клещами, власти регионов проводят мероприятия по акарицидной обработке мест отдыха и общественных зон. В 2025 году уже обработаны территории площадью более 9,2 тысячи гектаров в 50 российских регионах. До открытия летних лагерей планируется обработать ещё около 40,3 тысячи гектаров земель.

В Роспотребнадзоре отмечают, что прививочная кампания против клещевого энцефалита в стране продолжается. На сегодняшний день вакцинировано более 1,6 млн россиян.

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