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В Роспотребнадзоре назвали регионы с большим количеством обращений по укусам клещей

В Роспотребнадзоре назвали регионы с большим количеством обращений по укусам клещей
В каких регионах чаще присасываются клещи?
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С начала сезона в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным управления, чаще всего случаи присасывания членистоногих фиксировались в следующих регионах:

  • Кемеровская область;
  • Свердловская область;
  • Челябинская область;
  • Тюменская область;
  • Иркутская область;
  • Ростовская область;
  • Краснодарский край;
  • Красноярский край.

Чтобы минимизировать риск распространения инфекций, передающихся клещами, власти регионов проводят мероприятия по акарицидной обработке мест отдыха и общественных зон. В 2025 году уже обработаны территории площадью более 9,2 тысячи гектаров в 50 российских регионах. До открытия летних лагерей планируется обработать ещё около 40,3 тысячи гектаров земель.

В Роспотребнадзоре отмечают, что прививочная кампания против клещевого энцефалита в стране продолжается. На сегодняшний день вакцинировано более 1,6 млн россиян.

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