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Обладательница самых идеальных ягодиц мире Майя Джама показала, как выглядит в бикини

Обладательница самых идеальных ягодиц в мире Майя Джама показала, как выглядит в бикини
Майя Джама
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Звезда отправилась на отдых. В прошлом году телеведущая Майя Джама получила почётный титул обладательницы самых идеальных ягодиц в мире на основании золотого сечения (об этом мы писали здесь). С того момента поклонников у неё прибавилось.

Майя Джама

Майя Джама

Фото: Из личного архива Майи Джамы

Майя активно ведёт социальные сети. На днях она поделилась фотографиями, сделанными во время морского отдыха. Теледива позировала перед камерой в трендовом чёрном бикини на завязках. Подписчицы Джамы тут же принялись засыпать её вопросами, как добиться такой идеальной фигуры.

«Прекрасные параметры», «Майя, поделись с нами своими тренировками», «А есть какой-то универсальный совет для тех, кто мечтает о такой фигуре», — написали поклонники под снимками ведущей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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