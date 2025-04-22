Обладательница самых идеальных ягодиц в мире Майя Джама показала, как выглядит в бикини

Звезда отправилась на отдых. В прошлом году телеведущая Майя Джама получила почётный титул обладательницы самых идеальных ягодиц в мире на основании золотого сечения (об этом мы писали здесь). С того момента поклонников у неё прибавилось.

Майя Джама Фото: Из личного архива Майи Джамы

Майя активно ведёт социальные сети. На днях она поделилась фотографиями, сделанными во время морского отдыха. Теледива позировала перед камерой в трендовом чёрном бикини на завязках. Подписчицы Джамы тут же принялись засыпать её вопросами, как добиться такой идеальной фигуры.

«Прекрасные параметры», «Майя, поделись с нами своими тренировками», «А есть какой-то универсальный совет для тех, кто мечтает о такой фигуре», — написали поклонники под снимками ведущей.

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