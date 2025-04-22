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18-летняя принцесса Дании покорила Сеть своей красотой

18-летняя принцесса Дании покорила Сеть своей красотой
Принцесса Изабелла
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Дворец опубликовал первый официальный портрет девушки. Недавно 18-летняя принцесса Дании Изабелла приняла участие в традиционной съёмке в роскошном Рыцарском зале особняка Фредерика VIII.

Принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла

Фото: @detdanskekongehus

Дочь короля Фредерика X позировала перед камерой в длинном бальном платье оранжевого цвета. Специально для фотосессии Изабелла надела уникальную диадему с бирюзой и бриллиантами, которую ювелиры изготовили в конце XIX века. Кроме того, на наследнице престола была лента через плечо, украшенная орденом Слона. Это высшая национальная награда в Дании.

В социальных сетях портрет принцессы вызвал настоящий переполох. Девушка моментально обрела армию поклонников со всего света. «Какая прекрасная леди», «Сразу видна королевская осанка. У неё очень добрые глаза», «Красавица», «Прекрасная. Она может стать отличной королевой», — написали люди под фото Изабеллы.

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