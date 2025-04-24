Эксперт рассказал, как облегчить симптомы аллергии в период цветения

Весна является особенно тяжёлым сезоном для аллергиков. Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета — объяснил, как облегчить симптомы аллергии в период цветения растений.

По словам эксперта, комфортная температура и повышенная влажность создают идеальную среду для размножения микроорганизмов и грибов, провоцируя обострения респираторных аллергий, таких как бронхиальная астма и аллергический ринит.

Дмитрий Карпенко уточнил, что в сырую и прохладную погоду концентрация пыльцы снижается, что облегчает симптоматику. При изменении погодных условий пациентам рекомендуется скорректировать терапию совместно с врачом.

Специалист отметил, что для облегчения состояния в период цветения нужно промывать нос, глаза и горло физиологическим раствором, проводить влажную уборку, убирать ковры, мягкие игрушки, книги — всё, что собирает пыль. Также следует сразу стирать уличные вещи, мыть обувь после прогулок, принимать душ и мыть волосы после возвращения домой.

Дмитрий Карпенко рекомендует открывать окна только в безветренную погоду, после дождя и вечером, поскольку пыльца сконцентрирована в воздухе в основном утром в жаркие сухие дни.

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