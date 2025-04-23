Повар из Нью-Йорка случайно стал манекенщиком

Его судьба изменилась неожиданно. Кристиано Веннманн из Нью-Йорка несколько лет работал в известной сети пиццерий. Однажды 24-летнего повара заметил модный промоутер бренда Chavarria. В этот момент перепачканный мукой Кристиано работал за прилавком. В тот же день Веннманна пригласили на съёмку.

Когда я пришёл к ним, мне сказали: «Не понимаем, как тебя не заметили раньше. Тебе нужно ехать в Париж». Я подумал немного и забронировал билеты на самолёт, — поделился Кристиано.

Увольняться из пиццерии манекенщик не стал. Он улетел в модную столицу на время Недели моды. Там он дебютировал на подиуме. После показа одно из известнейших модельных агентств предложило Веннманну контракт и сотрудничество с мировыми брендами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Российская модель закрыла показ Dior