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Повар из Нью-Йорка случайно стал манекенщиком

Повар из Нью-Йорка случайно стал манекенщиком
Кристиано Веннманн
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Его судьба изменилась неожиданно. Кристиано Веннманн из Нью-Йорка несколько лет работал в известной сети пиццерий. Однажды 24-летнего повара заметил модный промоутер бренда Chavarria. В этот момент перепачканный мукой Кристиано работал за прилавком. В тот же день Веннманна пригласили на съёмку.

Когда я пришёл к ним, мне сказали: «Не понимаем, как тебя не заметили раньше. Тебе нужно ехать в Париж». Я подумал немного и забронировал билеты на самолёт, — поделился Кристиано.

Увольняться из пиццерии манекенщик не стал. Он улетел в модную столицу на время Недели моды. Там он дебютировал на подиуме. После показа одно из известнейших модельных агентств предложило Веннманну контракт и сотрудничество с мировыми брендами.

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