В Китае блогер попал в чёрный список ресторана из-за чрезмерной любви к креветкам

Хозяину заведения пришлось принять срочные меры. Мукбанг-блогер (блогер, контент которого строится на принятии пищи на камеру. — Прим. «Чемпионата») по имени Мин стал главным врагом небольшого ресторанчика. Гриль-кафе предлагало гостям опцию безлимитной еды. Так было до момента, пока инфлюенсер не съел за раз 1,5 килограмма свинины и четыре килограмма креветок.

За пир горой Мин заплатил всего $ 20 — такова цена «входного билета» в заведение. Таким образом блогер неоднократно съедал все запасы в заведении. Хозяин кафе Ли принял решение внести любителя свинины и креветок в чёрный список. Кроме того, теперь в кафе не пускают ни одного блогера.

После введения запрета Мин рассказал об этом подписчикам в соцсетях. Теперь ресторан атакуют толпы людей. При этом внутрь заведения Ли их не пускает. Он не даёт защитникам блогера прорваться и отомстить, уничтожив все имеющиеся в заведении продукты.

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