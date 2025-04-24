Эксперты назвали лучшие виды рыбы для жарки на мангале

Специалисты Рыбного союза России выделили виды рыбы, которые лучше всего подходят для открытого огня, а также запекания в фольге.

Для жарки на мангале лучше использовать жирные сорта рыб, например стейки из атлантического лосося. Однако более нежные виды, включая горбушу, кету и кижуч, рекомендуется готовить в фольге, чтобы сохранить сочность мяса.

Что касается тунца, то стейк жарится всего по две минуты с каждой стороны. Главное — не передержать, чтобы внутри мясо осталось розовым.

Также эксперты отмечают, что отличным выбором для жарки на мангале станут стейки палтуса, форели, скумбрии и осетрины, слегка смазанные растительным маслом. Порционные кусочки дорадо или сибаса лучше запекать в фольге вместе с зеленью и специями.

Кроме рыбы, на мангале хорошо получаются морепродукты вроде крупных креветок, морских гребешков и даже фаланг краба.

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