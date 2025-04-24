Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперты назвали лучшие виды рыбы для жарки на мангале

Эксперты назвали лучшие виды рыбы для жарки на мангале
Лучшие виды рыбы для жарки на мангале
Аудио-версия:
Комментарии

Специалисты Рыбного союза России выделили виды рыбы, которые лучше всего подходят для открытого огня, а также запекания в фольге.

Для жарки на мангале лучше использовать жирные сорта рыб, например стейки из атлантического лосося. Однако более нежные виды, включая горбушу, кету и кижуч, рекомендуется готовить в фольге, чтобы сохранить сочность мяса.

Что касается тунца, то стейк жарится всего по две минуты с каждой стороны. Главное — не передержать, чтобы внутри мясо осталось розовым.

Также эксперты отмечают, что отличным выбором для жарки на мангале станут стейки палтуса, форели, скумбрии и осетрины, слегка смазанные растительным маслом. Порционные кусочки дорадо или сибаса лучше запекать в фольге вместе с зеленью и специями.

Кроме рыбы, на мангале хорошо получаются морепродукты вроде крупных креветок, морских гребешков и даже фаланг краба.

Читайте также:
Как засолить скумбрию в домашних условиях: 3 вкусных рецепта
Как засолить скумбрию в домашних условиях: 3 вкусных рецепта

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android