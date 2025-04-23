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Назван самый красивый человек в мире по версии People

Назван самый красивый человек в мире по версии People
Деми Мур
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Эту актрису знают все. Журнал People представил ежегодный список «Самых красивых людей мира». В этот раз почётное «золото» досталось одной из самых обсуждаемых голливудских див. Главной красавицей мира стала Деми Мур.

Деми Мур

Деми Мур

Фото: People

Это невероятное чувство признания всего, что есть во мне. И это не говорит о том, что я принимаю в себе лишь то, что мне самой нравится. Это значит, что я принимаю в себе абсолютно всё, — отреагировала 62-летняя звезда на награду.

Мур подчеркнула, что старается объективно относиться к своей внешности и прекрасно замечает каждую новую морщинку. Деми не зацикливается на возрасте, наслаждаясь всяким мгновением жизни.

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