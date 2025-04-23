Дуа Липа похвасталась идеальной фигурой в бикини

Певица проводит каникулы у моря. Дуа Липа отправилась на отдых в Албанию вместе со своим возлюбленным. Артистка делится солнечными кадрами, сделанными во время путешествия в соцсетях. На днях она выложила селфи, для которого позировала в бикини.

Дуа Липа Фото: Из личного архива Дуа Липы

Для отдыха на пляже Липа выбрала стильный красный купальник. Дополнением морского лука звезды стали трендовые очки в классической прямоугольной оправе.

Дуа много лет поддерживает фигуру активным образом жизни, а также регулярными танцевальными тренировками. Для своих выступлений певица часто готовит сложнейшие связки, для которых требуется серьёзная подготовка. Липа рассказывала, что порой ежедневно несколько часов занимается танцами, чтобы отточить каждое движение и оставаться в форме.

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