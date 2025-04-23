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В Турции произошло мощное землетрясение. Власти готовятся к новым толчкам

В Турции произошло мощное землетрясение. Власти готовятся к новым толчкам
В Турции произошло мощное землетрясение
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Эпицентр находился в 10 км от берега. В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. За первым толчком последовало 10 афтершоков (повторные толчки). Они чувствовались в Стамбуле и в Анкаре. По данным Генконсульства РФ, пострадавших и разрушений из-за землетрясения нет.

Ведомство посоветовало нашим соотечественникам, находящимся в Турции, не паниковать и соблюдать распоряжения местных властей. В ходе Великого национального собрания Турции спикер Неман Куртулмуш предупредил, что толчки могут повториться.

Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже не за горами. Наши институты, наша нация, все мы должны быть готовы и преодолеть возможное землетрясение с наименьшими жертвами, — заявил политик.

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