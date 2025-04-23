17 мая в Москве пройдёт легкоатлетическая эстафета «Садовое кольцо»

Зарегистрироваться на участие можно до 4 мая. А 17 мая Садовое кольцо вновь примет историческую легкоатлетическую эстафету на 15 км и станет главным местом спортивного притяжения. Присоединиться к событию можно на официальном сайте. Организатором старта выступает Департамент спорта города Москвы, совместно с Беговым сообществом и при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для тех, кто не успеет зарегистрироваться онлайн, будет предусмотрена офлайн-регистрация в дни выдачи стартовых пакетов 13.05.2025—15.05.2025. Стать участником получится, если после завершения онлайн-регистрации останутся свободные места. 17 мая также пройдёт выступление кавер-бэнда, торжественное награждение победителей эстафеты и забега.

Фото: gardenring.runc.run

Программа мероприятия

6:00 — Открытие стартового и финишного городков, начало работы раздевалок и камер хранения

7:00 — Старт эстафеты

7:05 — Старт забега на 15 км

7:30 — Окончание активностей на старте

9:00 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка

9:30 — Награждение победителей эстафеты и забега на 15 км

9:45 — Закрытие финиша

9:45 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка

10:15 — Окончание активностей в финишном городке

Денежный призовой фонд составит 1 500 000 рублей. Победители, занявшие первое место в абсолютном зачёте, получат новые автомобили «Москвич 3Е». Награды будут распределены между победителями в забеге на 15 км и в эстафете. Все участники старта получат финишные медали, а команды победителей и призёров эстафеты (первые три места) будут награждены кубками.

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