Большой праздник спорта: 26 и 27 апреля состоится Московский полумарафон

Ожидается, что участие в забеге примут до 28 тысяч атлетов. 26 и 27 апреля в столице в 11-й раз состоится Московский полумарафон. Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы. 26 апреля на старт выйдут участники забега на 5 км, а 27 апреля — полумарафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет. Регистрация на Московский полумарафон уже закрыта.

Новая трасса забега на 21,1 км сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и соответствует стандартам World Athletics. Старт будет расположен на улице Косыгина рядом с Университетской площадью МГУ им. М.В. Ломоносова, а финиш — внутри Большой спортивной арены ОК «Лужники». Забег на 5 км по традиции пройдёт на территории «Лужников»: старт и финиш будут расположены на Северной площади рядом с Малой спортивной ареной.

Суммарный призовой фонд Московского полумарафона в 2025 году вырастет с 2,43 до 3,55 млн рублей, включая бонусные выплаты от организаторов (на дистанции 21,1 км). В абсолютном зачёте (21,1 км) денежные вознаграждения получат первые шесть мужчин и шесть женщин.

В национальном зачёте будут награждены трое мужчин и три женщины, которые покажут лучшие результаты среди российских спортсменов. Кроме того, отдельное вознаграждение ждёт самого быстрого россиянина на дистанции 21,1 км — он получит 500 тысяч рублей от мецената. На полумарафонской дистанции предусмотрены дополнительные выплаты за рекорд соревнований и улучшение национального рекорда от организаторов забега.

По итогам соревнований все финишёры получат медали с символикой полумарафона. Победители и призёры в возрастных группах, а также команды, занявшие призовые места в корпоративной и студенческой эстафетах, будут награждены памятными кубками. Победителей и призёров в забеге на 5 км, а также в абсолютном и национальном первенствах на дистанции 21,1 км, помимо денежных вознаграждений, ждут кубки и подарки от партнёров.

26 апреля также пройдёт традиционный Детский забег. На старт выйдут начинающие спортсмены от 4 до 13 лет и без помощи родителей преодолеют дистанции 400 м и 800 м в зависимости от возрастной категории.

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