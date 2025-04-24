Москвичи встретят выходные с дождём, мокрым снегом и ночными заморозками

На Москву надвигается резкое похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о климатических сюрпризах в ближайшие дни.

Так, в пятницу в столице возможен дождь с грозой. Днём будет +13…+15 градусов, что на три градуса выше нормы. В ночь на субботу, 26 апреля, похолодает до 0…+5 градусов, а по области местами возможны заморозки до -2 градусов. Также пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днём синоптик обещает +7…+9 градусов, что на четыре градуса ниже климатической нормы.

Ночью в воскресенье, 27 апреля, столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов. Днём будет +5…+10 градусов.

До -2…+3 градусов ожидается в ночь на 28 апреля, предупреждает Роман Вильфанд. В понедельник днём воздух прогреется всего до +10 градусов.

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