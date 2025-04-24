Бодипозитивная рэперша Lizzo рассказала, почему на самом деле решила худеть

За несколько лет артистка сбросила 45 кг. Раньше рэперша Lizzo совершенно иначе относилась к своей внешности. Она утверждала, что любит и принимает себя в любом весе, а лишние кило нисколько не мешают ей жить. Два года назад звезда всё-таки отказалась от этих идей и начала худеть.

Я начала заниматься спортом ради психического здоровья, чтобы сбалансировать его и помочь моему телу вырабатывать эндорфины. Тогда я смотрела в зеркало и не испытывала отвращения к себе. Физические упражнения помогли мне изменить сознание, а не внешность, — объяснила рэперша.

Lizzo удалось похудеть благодаря спорту и диете. Она рассказывала, что сейчас обязательно занимается с тренером несколько раз в неделю. Из меню артистки пропала жирная, очень сладкая и в принципе вредная еда.

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