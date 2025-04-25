Дженнифер Энистон рассказала, что помогает ей избавляться от страха перелётов

Аэрофобам на заметку. Дженнифер Энистон неоднократно рассказывала, что с юности боится летать на самолёте. Многие годы она провела в попытках избавиться от страха, но лишь сейчас нашла способ, который ей действительно помог. Звезда «Друзей» поделилась своим рецептом избавления от аэрофобии.

По словам Дженнифер, она пришла к выводу, что в её случае страх полёта основан на суевериях. Актриса решила работать над тем, чтобы в первую очередь избавиться от них. Энистон делает это с помощью гипноза.

В последнее время я занимаюсь гипнозом. Один из моих запросов — избавиться от всех предрассудков и суеверий, — поделилась она.

Дженнифер посоветовала аэрофобам работать не со страхом, который чаще всего выступает следствием, а с его первопричиной. Разрушив этот фундамент, получится выйти на адекватное восприятие перелётов.

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