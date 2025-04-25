Эмили Ратковски похвасталась идеальной талией в коротком топе

Модель уже готова к летнему сезону. Эмили Ратаковски опубликовала видео, которое сняла во время прогулки. Манекенщица выбрала для выхода в свет расслабленный лук с коротким белым топом.

Дополнением образа стали тёмные очки в классической прямоугольной оправе, а также массивная золотая подвеска. Ратаковски наслаждалась жарким днём со стаканчиком холодного кофе в руке.

Эмили Ратаковски Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

Не зря Эмили называют обладательницей одной из самых красивых талий в Голливуде. Манекенщица проводит на тренировках часы, а также соблюдает строгую диету, чтобы сохранять стройность. «Идеальная», «Вот кто точно подготовился к лету», «У неё шикарная фигура круглый год», — написали пользователи Сети под видео с Ратаковски.

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