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Эмили Ратковски похвасталась идеальной талией в коротком топе

Эмили Ратковски похвасталась идеальной талией в коротком топе
Эмили Ратаковски
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Модель уже готова к летнему сезону. Эмили Ратаковски опубликовала видео, которое сняла во время прогулки. Манекенщица выбрала для выхода в свет расслабленный лук с коротким белым топом.

Дополнением образа стали тёмные очки в классической прямоугольной оправе, а также массивная золотая подвеска. Ратаковски наслаждалась жарким днём со стаканчиком холодного кофе в руке.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

Не зря Эмили называют обладательницей одной из самых красивых талий в Голливуде. Манекенщица проводит на тренировках часы, а также соблюдает строгую диету, чтобы сохранять стройность. «Идеальная», «Вот кто точно подготовился к лету», «У неё шикарная фигура круглый год», — написали пользователи Сети под видео с Ратаковски.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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