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Леонардо Ди Каприо начал активно ухаживать за собой по одной причине

Леонардо Ди Каприо начал активно ухаживать за собой по одной причине
Леонардо Ди Каприо
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50-летний актёр хочет выглядеть моложе. Поклонники обратили внимание на то, что за последнее время Леонардо Ди Каприо всё чаще обращается к услугам стилистов и косметологов. Оказалось, что у него на это есть серьёзная причина.

Инсайдер рассказал, что Лео хочет выглядеть моложе ради своей 26-летней возлюбленной Виктории Черетти. Актёр искренне любит модель и хочет, чтобы рядом с ним она чувствовала себя комфортно, несмотря на разницу в возрасте.

Он покрасил волосы и брови, а ещё подровнял бороду, чтобы порадовать её. Впервые он переживает, что девушка может уйти, но он совсем не готов к этому. Правда, его друзьям кажется, что с тёмными волосами он, наоборот, выглядит ещё старше, но они не говорят ему это, — поделился источник.

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