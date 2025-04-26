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Учёные назвали лучший источник белка для наращивания мышц. Вы удивитесь

Учёные назвали лучший источник белка для наращивания мышц. Вы удивитесь
Лучший источник белка для наращивания мышц
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Группа американских учёных выяснила, что животные белки вовсе не нужны для набора мышечной массы. Специалисты из Университета Иллинойса провели эксперимент, подтвердивший, что эффективность растительного белка в процессе восстановления и укрепления мышц ничем не уступает животным аналогам.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая принимала пищу исключительно животного происхождения, вторая — строго вегетарианские блюда. Рацион обеих категорий был богат белком и покрывал потребность в аминокислотах. Питание строго контролировалось научным персоналом.

В ходе эксперимента обе группы испытуемых регулярно посещали силовые тренировки, а метаболизм и процесс переработки белков фиксировались специальными приборами. Анализ тканей позволил учёным прийти к однозначному выводу: набор мышечной массы никак не зависел от происхождения белка.

Руководитель проекта Николас Берд отметил, что ни происхождение белка, ни особенности его поступления в организм не оказывают значимого влияния на скорость строительства мышечной ткани.

Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

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