Учёные назвали лучший источник белка для наращивания мышц. Вы удивитесь

Группа американских учёных выяснила, что животные белки вовсе не нужны для набора мышечной массы. Специалисты из Университета Иллинойса провели эксперимент, подтвердивший, что эффективность растительного белка в процессе восстановления и укрепления мышц ничем не уступает животным аналогам.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая принимала пищу исключительно животного происхождения, вторая — строго вегетарианские блюда. Рацион обеих категорий был богат белком и покрывал потребность в аминокислотах. Питание строго контролировалось научным персоналом.

В ходе эксперимента обе группы испытуемых регулярно посещали силовые тренировки, а метаболизм и процесс переработки белков фиксировались специальными приборами. Анализ тканей позволил учёным прийти к однозначному выводу: набор мышечной массы никак не зависел от происхождения белка.

Руководитель проекта Николас Берд отметил, что ни происхождение белка, ни особенности его поступления в организм не оказывают значимого влияния на скорость строительства мышечной ткани.

Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

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