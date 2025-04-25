VK Fest создаст комфортную среду для гостей с особенностями здоровья

В этом году на VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге появятся комнаты сенсорной разгрузки. В них гости со СДВГ, аутизмом, синдромом Туретта и другими нейроотличиями смогут отдохнуть от публичного пространства, звуков, запахов и других сенсорных нагрузок. В распоряжении посетителей будут шумоподавляющие наушники, игрушки-антистресс и всё необходимое, чтобы перевести дух и побыть в безопасности.

Вместе с экспертами благотворительного фонда помощи детям и взрослым с аутизмом «Открыть мир» VK Fest выпустит социальную историю — материал с иллюстрациями, который объяснит, как организовано пространство фестиваля и где гости в любой момент могут найти помощь. Каждую площадку фестиваля адаптируют для маломобильных посетителей. На территории будут работать сотрудники, к которым гости с особенностями здоровья смогут обратиться за помощью.

В Москве на Синей сцене и сцене блогеров организуют перевод на русский жестовый язык. Трансляции фестиваля из столицы и Санкт-Петербурга также будут с переводом и доступны в сообществах «ВКонтакте». Команда VK Fest адаптировала сайт фестиваля для слабовидящих и незрячих людей. Контент в группах фестиваля в «ВК» будет дублироваться субтитрами для глухих и слабослышащих.

А ещё гости могут поддержать благотворительные инициативы фестиваля. Для этого нужно купить «Добрый билет» — он дороже обычного на 100 рублей. Собранные средства передадут в местные организации.

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