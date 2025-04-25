Деми Мур рассказала о диете, которая помогает ей поддерживать фигуру

Актриса всегда строго следила за питанием. Деми Мур утверждает, что сейчас весит меньше, чем в молодости. Для этого она придерживается определённых принципов в питании, однако старается не увлекаться жёсткими диетами.

По словам Деми, основа её рациона — продукты с высоким содержанием белка. При этом звезда «Субстанции» не ест мясо.

Я не против калорийной пищи, главное, чтобы там было много питательных веществ. Я не ем мясо, но ем яйца. Главное — прислушиваться к своему телу. Я пью много воды, чтобы не путать чувство голода с жаждой, — рассказала актриса.

Мур уточнила, что периодически позволяет себе ослабить режим. В такие моменты она пьёт любимую газировку. Она старается не увлекаться этим делом и ограничивается одной баночкой напитка.

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