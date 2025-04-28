Кто выбыл в 14-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

Проект покинули четверо атлетов. Капитанами в дебютном испытании стали Никита Крюков, Роман Власов, Алексей Негодайло и Геннадий Мальковский. Они набрали себе команды, оставив одного Алексея Леденёва. Спортсмен выбыл из шоу за неспортивное поведение. На его место пришёл Николай Коваленко.

В рамках нового испытания командам нужно было набрать как можно больше воды в аквариум за 20 минут с помощью желобов. Во втором этапе спортсмены набивали баскетбольные мячи и проходили полосу препятствий. В третьем этапе они должны были уравнять чаши огромных весов с помощью грузов.

Сборные, показавшие худший результат в трёх этапах испытания, вышли из борьбы. Среди покинувших проект в этот раз оказались Анна Сидорова, Виталий Лалетин и Дмитрий Яшанькин.

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