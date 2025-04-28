Грядут дожди: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие майские праздники

В Москве начнёт постепенно теплеть. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал Гидрометцентр России.

В последние дни апреля в столице прогнозируется сильный ветер до 15 м/с и небольшие дожди. Во вторник, 29 апреля, температура воздуха днём составит +7…+9 градусов, а в среду потеплеет до +11…+13 градусов.

В четверг, 1 мая, синоптики обещают облачную погоду и дожди. Ветер тоже будет порывистым, а столбики термометров покажут +9…+11 градусов.

Кратковременные дожди ожидаются также в пятницу и выходные дни, однако температура поднимется до комфортных значений. 2 и 4 мая в Москве будет +12.+17 градусов, а 3 мая, в субботу, воздух прогреется до +14…+19 градусов.

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