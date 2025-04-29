Названа знаменитость с самыми красивыми ногами

Рейтинг составлялся на основании предпочтений пользователей Сети. Журнал The Sun представил рейтинг знаменитостей с самыми красивыми ногами. По версии издания, почётное золото принадлежит модели и телеведущей Эбби Клэнси.

Эбби Клэнси Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Аналитики изучили количество поисковых запросов по теме и выяснили, что только за последнее время порядка 80 тыс. из них связаны с Клэнси.

На втором месте в рейтинге оказалась Марго Робби, а на третьем — Дженна Ортега, известная по сериалу «Уэнсдэй». В первую пятёрку также попали звезда «Эйфории» Сидни Суини, певица Лили Аллен, а также Зендея. На последних строчках — Меган Фокс и Ариана Гранде.

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